Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра объявлен 24 мая в Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и сильного ветра во второй половине дня 24 мая. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня в период с 15.00 до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах прогнозируется град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с", - отметили в Белгидромете.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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