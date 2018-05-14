Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра объявлен на вечер 14 мая по югу Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси из-за гроз и сильного ветра на вечер 14 мая. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня в период с 17.00 до 23.00 по южной части страны ожидаются грозы. При грозах местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", - отметили синоптики.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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