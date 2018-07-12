Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен по западу Беларуси 12 июля

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен по западу Беларуси во второй половине дня 12 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в период до 21.00 на западе страны ожидаются грозы. Местами при грозах возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.
Завтра, 13 июля, в течение суток грозы ожидаются на большей части территории Беларуси. В дневные часы в отдельных районах возможен град.-0-
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