13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 14 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами возможны сильные ливни. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 21-26 градусов тепла.-0-

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