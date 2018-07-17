17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 18 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 23-29 градусов тепла.-0-

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