17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 18 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 23-29 градусов тепла.-0-
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