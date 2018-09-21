21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 24-25 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу, 22 сентября, ночью погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, а утром и днем на большей части территории страны скажется влияние активных атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, за которыми начнет поступать холодная воздушная масса. Ночью по западу Беларуси, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, днем местами по Гомельской и Могилевской областям возможны грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный, порывистый. Температура воздуха ночью и утром понизится до 10-16 градусов выше нуля, местами в юго-восточных районах - до плюс 7-9. Во второй половине дня будет 14-20 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 21-26.

В воскресенье, 23 сентября, Беларусь будет находиться под влиянием холодной неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ночью по востоку погоду будет формировать фронтальный раздел, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем дожди прогнозируются местами по стране. Ветер ожидается западный, юго-западный, умеренный, днем в некоторых районах по северо-западу сильный порывистый. Ожидается похолодание: температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем - плюс 12-18.

В начале следующей недели с Германии на территорию Беларуси будет перемещаться активный циклон. Ожидаются сложные погодные условия. В понедельник и вторник, 24-25 сентября, в Беларуси объявлено штормовое предупреждение (оранжевый уровень опасности). В понедельник ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются продолжительные сильные дожди и усиление ветра порывами 15-20 м/с, местами до 22-27 м/с. Во вторник на большей части территории Беларуси сохранится сильный ветер. Температура воздуха ночью составит от плюс 4 градусов по северо-востоку до плюс 12 по юго-западу страны, днем 9-15 градусов тепла, по югу - до плюс 17.

В среду и четверг, 26 и 27 сентября, температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, в некоторых районах возможны заморозки до нуля - минус 3.-0-

Прогноз погоды на неделю