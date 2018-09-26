Оранжевый уровень опасности: сильный ветер ожидается в Беларуси 27 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах пройдут дожди, днем местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет западный, юго-западный 6-11 м/с, на большей части территории страны порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 4-10 градусов, днем - 12-18 градусов тепла.-0-
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