Порывы ветра до 20 м/с ожидаются на большей части Беларуси 28 сентября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 28 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по северу, утром и днем на большей части территории Беларуси - до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 13-18 градусов тепла, по югу Брестской и Гомельской областей - до плюс 20.-0-

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