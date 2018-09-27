Порывы ветра до 20 м/с ожидаются на большей части Беларуси 28 сентября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 28 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по северу, утром и днем на большей части территории Беларуси - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 13-18 градусов тепла, по югу Брестской и Гомельской областей - до плюс 20.-0-
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