29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 30 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по востоку Беларуси пройдут дожди, днем по Гомельской и Могилевской областям сильные дожди. Ветер прогнозируется северный 6-11 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, утром и днем на значительной части территории - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 18. Днем будет 15-21 градус тепла.-0-
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