Оранжевый уровень опасности: в Беларуси 4 октября сильный ветер

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 4 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром на большей части территории, днем по северо-востоку до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 7-13 градусов тепла.-0-
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