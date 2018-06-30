30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Беларуси 1 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно. Пройдут дожди, ночью по востоку сильные дожди, днем во многих районах дожди будут продолжительными и сильными. В дневные часы по северо-востоку возможны грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, местами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 10-16 градусов, по востоку - плюс 17-22.-0-

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