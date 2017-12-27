27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость - 100-500 м.

Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря. В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от плюс 1 по северо-востоку до плюс 9 градусов по юго-западу страны.-0-

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