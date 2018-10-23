23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси 24 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, по юго-западу порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-6 градусов, днем будет 4-9 градусов выше нуля.-0-

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