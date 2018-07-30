30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен по юго-западу Беларуси 31 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - плюс 24-30.-0-
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