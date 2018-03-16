16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по югу Беларуси 17 марта из-за сильного снега, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погоду в Беларуси в субботу будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, по югу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. В южных районах Беларуси прогнозируется метель, на дорогах будут снежные заносы. Ночью и утром по Брестской области пройдет сильный снег. На некоторых участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный порывистый, ночью по Брестской и Гомельской областям местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью и утром понизится до 7-13 градусов мороза, по северо-востоку - минус 14-19 градусов. Во второй половине дня будет 3-9 градусов ниже нуля.-0-

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