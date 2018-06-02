2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по северу Беларуси вечером 2 июня из-за гроз и ветра. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
Сегодня, 2 июня, в период с 17.00 до 21.00 по северу страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сильные ливни, град.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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