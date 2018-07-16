16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 июля из-за гроз и ливней, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах ожидается град. Утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем местами ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.-0-

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