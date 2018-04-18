18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 19 апреля из-за порывистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем на большей части территории порывы ветра будут достигать до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем будет от 10 до 16 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 18 градусов.-0-

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