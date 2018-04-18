18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 19 апреля из-за порывистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем на большей части территории порывы ветра будут достигать до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем будет от 10 до 16 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 18 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.496 BYN
|2.508 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.021 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.271 BYN
|3.29 BYN