30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 апреля из-за шквалистого ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики предупреждают, что в понедельник, 2 апреля, на большей части территории страны ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

В субботу, 31 марта, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны, а утром и днем и в южных районах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами возможен туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем будет 2-8 тепла. По юго-западу ночью ожидается 2-3 выше нуля, днем - плюс 9-13 градусов.-0-

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