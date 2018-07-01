Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за ливней

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за сильных дождей, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник прогнозируется облачность, ночью и утром по западной половине, днем в отдельных районах республики ожидаются сильные дожди. Местами возможны грозы.
Ветер будет переменных направлений 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, в отдельных районах - до 20 м/с. Температура ночью понизится местами до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 10-16 градусов.-0-
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