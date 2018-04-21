21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 апреля из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-восточной половине страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, ночью и утром по Витебской, Могилевской и северо-востоку Минской области - сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 3-8 градусов, днем будет 11-16 тепла, в юго-западных районах воздух прогреется до 18 градусов.-0-
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