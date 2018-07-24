Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 июля из-за гроз

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 25 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, в некоторых районах при грозах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В Минске днем ожидается гроза, при грозе возможно усиление ветра порывами до 14 м/с.-0-