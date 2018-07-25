Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 июля из-за гроз

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен 26 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. В дневные часы по юго-востоку местами прогнозируются сильные ливни. Утром местами слабый туман. Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем - 24-30 выше нуля.-0-
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