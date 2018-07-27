27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июля из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 16 до 21, днем - 26-32 градуса.

В воскресенье, 29 июля, на большей части территории страны температура воздуха достигнет 30-32 градусов.-0-

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