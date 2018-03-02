2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 3 марта из-за сильного снега, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, местами метель. Утром и днем по восточной половине страны пройдет сильный снег, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку Гомельской области прогнозируется сильный мокрый снег и его налипание. Ветер ожидается северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов мороза, при прояснениях - минус 19-22. Днем будет 4-9 ниже нуля, по юго-востоку от нуля до минус 3 градусов.-0-

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