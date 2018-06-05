5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июня из-за порывистого ветра и гроз. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
Во вторник, 5 июня, в период с 12.00 до 18.00 на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с, по северо-восточной половине страны грозы, в отдельных районах град.
Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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