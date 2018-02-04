4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности сохранится 5 февраля в Беларуси из-за сильного ветра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет небольшой кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северным, северо-западным: ночью порывистым, по востоку до сильного - 15-17 м/с, а днем - умеренный.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 7-13 градусов, по юго-западу будет до минус 4-6 градусов. Во второй половине дня морозы ослабеют до 4-10 градусов.-0-
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