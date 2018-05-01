Орда: сплоченность и продуктивный труд способствуют поступательному развитию Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сплоченность и продуктивный труд способствуют поступательному развитию Беларуси, заявил журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для профсоюзов 1 Мая - один из самых важных праздников. И главное в этом празднике - поблагодарить человека труда за честный труд и тот вклад, который он вносит в общее развитие страны. И неважно, кто, в какой отрасли трудится. Мы все вместе работаем на то, чтобы жизнь становилась лучше, государство развивалось и двигалось вперед. Наша общая энергия, сплоченность, солидарность, направленные именно на созидание и добрые дела, помогут решить любые вопросы", - сказал Михаил Орда.

Белорусам сегодня есть чем гордиться. "Наши города, наша страна - это все создано руками и умами наших людей. В повседневной суете мы порой не замечаем все те хорошие перемены, которые происходят вокруг. Но если посмотрим, как мы жили 10-20 лет назад, становится понятно, что с каждым годом Беларусь становится красивее и комфортнее для жизни", - отметил председатель ФПБ.

Последние статистические данные свидетельствуют, что в экономике наблюдается рост по основным показателям. Это результат усилий трудящихся, правительства, нанимателей, профсоюзов, добавил Михаил Орда. В то же время ФПБ работает над решением проблемных вопросов и трудностей, которые сегодня еще остаются. Так, федерация требует усилить защиту человека труда, подчеркивает, что доходы населения должны быть адекватны расходам. Но главное - дорожить тем хорошим, что есть: это мир, спокойствие и возможность продуктивно работать каждый день, чтобы достичь еще большего.

Традиционно 1 Мая профсоюзы подводят итоги работы за год. За последние 12 месяцев усилиями ФПБ возвращено людям более Br3,2 млн незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств. "Мы стали на защиту и восстановили на работе 86 незаконно уволенных человек. Принимали участие в расследовании более 100 несчастных случаев на производстве с целью защиты прав членов профсоюзов. И это только самая видимая часть нашей работы, - заявил председатель ФПБ. - Все непростые вопросы стараемся решать путем переговоров с правительством и нанимателями".

Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда, в столице начались с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой" и продолжаются в парке Победы. Участниками праздника стали около 10 тыс. человек.-0-