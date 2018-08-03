Орел-могильник зарегистрирован в Беловежской пуще

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Орел-могильник впервые пополнил систематический список орнитофауны Беловежской пущи, сообщил корреспонденту БЕЛТА сотрудник научного отдела национального парка Вадим Прокопчук.

Новый редкий вид Aquila heliaca был зарегистрирован в июле и получил статус "залетного". Маршрут орла-могильника пролегал над территорией Беловежской пущи. Это была молодая самка по имени Стефания, родившаяся в 2017 году в Восточной Словакии и помеченная спутниковым передатчиком. За два дня Стефания пролетела над западной частью Беларуси практически в меридиональном направлении, после чего через Калининградскую область улетела в Польшу.

"Даже в таком залетном статусе раньше этот вид у нас не регистрировался. Единственный раз орел-могильник упоминается в публикации за 1898 год, где он фигурирует как императорский орел (Aquila imperialis). Но упоминание в литературе не является основанием для внесения в систематический список. Поэтому, можно сказать, что сейчас он туда попал впервые благодаря словацкой программе по мониторингу за птицами. За всю историю орнитологических наблюдений это девятая регистрация вида в Беларуси", - отметил научный сотрудник.

Орел-могильник является крупным пернатым хищником семейства ястребиных. Длина его тела составляет 72-83 см, размах крыльев достигает 190-210 см. Вид гнездится в степной и лесостепной полосе Евразии к востоку до Байкала и центральных районов Китая. Он предпочитает открытые пространства, охотится на среднего размера дичь - сусликов, сурков, зайцев, некоторых птиц. Считается, что могильником орла назвали за то, что он закапывает умерших сородичей.

Сейчас орнитофауна Беловежской пущи насчитывает более 250 видов птиц, из которых 186 гнездятся. Здесь встречаются 64 вида пернатых, внесенных в последнее издание Красной книги Беларуси.-0-