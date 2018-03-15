Организации "Белэнерго" готовы к работе в условиях весеннего половодья

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ГПО "Белэнерго" готовы к работе в условиях весеннего половодья, сообщили БЕЛТА в "Белэнерго".

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям "Белэнерго" заслушана информация о гидрологической обстановке на водных объектах страны и отчеты по принимаемым мерам по пропуску паводка.

Так, в РУП-облэнерго изданы приказы с перечнем соответствующих мероприятий по подготовке к весеннему половодью, проведены заседания областных комиссий.

В ОАО "Белсельэлектросетьстрой" создано 70 аварийно-восстановительных бригад, которые укомплектованы техникой, средствами связи, обеспечены материальными средствами. Предприятие готово в случае необходимости провести усиление бригад автовышками, плавсредствами, топливозаправщиками, другими необходимыми материальными средствами. Порядок взаимодействия с РУП-облэнерго отработан, предприятие готово оказать необходимую помощь. В ОАО "Белэнергострой" и ОАО "Западэлектросетьстрой" подготовлено по 8 бригад с необходимым количеством людей и техники.-0-