Организации здравоохранения во время новогодних праздников будут работать в усиленном режиме

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации здравоохранения в период новогодних и рождественских мероприятий буду работать в усиленном режиме. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организации здравоохранения в период проведения праздничных мероприятий буду работать в усиленном режиме. Приемные отделения, травмпункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены квалифицированными специалистами. В органах управления и организациях здравоохранения организованы административные дежурства. В местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить бригады скорой, обеспечена готовность к работе резервных бригад. В готовности больницы и все РНПЦ", - проинформировал Олег Панчук. Он добавил, что с учетом переносов рабочих дней население проинформировано о порядке работы организаций здравоохранения в праздничные дни.

Представитель Минздрава отметил, что накануне новогодних празднований в Минск в рамках республиканской благотворительной акции "Наши дети" прибыло много детей. "Они приехали со всей республики для участия в мероприятиях в столице. В местах их проживания созданы круглосуточные медицинские пункты. При проведении централизованной доставки от мест проживания их сопровождают бригады скорой медицинской помощи", - рассказал он. В пределах своей компетенции работают и сотрудники МВД - они обеспечивают сопровождение иногородних детей в Минск, а также организовывают охрану общественного порядка в местах проживания и проведения мероприятий.-0-