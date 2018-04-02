Организация питания и экипировка участников II Европейских игр рассмотрены на заседании оргкомитета

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация питания и экипировка участников II Европейских игр рассмотрены на заседании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению игр под председательством премьер-министра Андрея Кобякова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства. Рассмотрены вопросы подготовки деревни спортсменов, организации питания участников игр, создания оперативно-координационного центра и межведомственного оперативно-ситуационного штаба на время проведения соревнований.

Обсуждались также предложения по экипировке участников игр и лиц, задействованных в их проведении.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 дисциплинах. Состязания будут организованы на 12 спортивных площадках.

На Игры планируется прибытие около 4 тыс. спортсменов, 2 тыс. тренеров и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.-0-