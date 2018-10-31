Органы занятости в январе-сентябре помогли открыть свое дело 23 инвалидам

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При содействии органов занятости Беларуси 23 человека с инвалидностью смогли открыть свое дело за 9 месяцев этого года. Об этом сообщила сегодня консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Жанна Щемелева на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в органы по труду, занятости и социальной защите обращаются около 4,5 тыс. инвалидов за содействием в трудоустройстве. Это довольно много. И от 30% до 40% из них в итоге устраиваются на работу, - сказала Жанна Щемелева. - Этой категории предоставляются различные гарантии занятости. К примеру, за 9 месяцев этого года 23 инвалида открыли свое дело".

В обсуждении темы "Создание условий для интеграции людей с инвалидностью во все сферы жизнедеятельности общества" участвуют представители государственных органов власти, общественных объединений и организаций, представительства ПРООН в Беларуси.

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