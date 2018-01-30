Оргкомитет Евроигр обсудил питание участников и талисман

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года прошло сегодня в Минске под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На заседании, в частности, обсуждались вопросы организации питания участников соревнований, талисман и информационно-технологическая платформа Игр.

Право на проведение Евроигр Беларусь получила на 45-й Генеральной ассамблее ЕОК в октябре 2016 года в Минске. II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Атлеты разыграют 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.-0-