Основной ввод жилья после капремонта рассчитан на II полугодие - Минжилкомхоз

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной объем ввода жилья после капитального ремонта в нынешнем году рассчитан на второе полугодие, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

В Беларуси в январе-июне после капитального ремонта введено в эксплуатацию 709 тыс. кв.м жилья, что составляет 24,5% установленного годового задания на год. Планируется провести капитальный ремонт 2,9 млн кв.м жилья, это на 11,5% больше, чем в 2017 году. В том числе в Минске предусмотрен капремонт 875 тыс. кв.м жилых домов, в Витебской области - 400 тыс. кв.м, в Гомельской - 395 тыс. кв.м, в Минской и Могилевской - по 330 тыс. кв.м, в Гродненской - 290 тыс. кв.м, Брестской - 280 тыс. кв.м.

"Работы ведутся в регионах по внутренним графикам. Основной ввод жилья после капремонта рассчитан на второе полугодие", - сказал Андрей Ромашко.

В соответствии с госпрограммой "Комфортное жилье и благоприятная среда" к 2020 году планируется ежегодно обеспечить выполнение капитального ремонта жилых домов в объеме не менее 3% от всего жилого фонда. Соотношение финансирования бюджетом и населением составляет два к одному.

В перечне работ при капремонте - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, замена окон и дверей во вспомогательных помещениях. Капремонт также включает устройство и замену козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей, ремонт фундамента, восстановление отмостки и т.д.

Необходимость проведения капремонта определяется на основании обследования состояния дома, срока его службы, генплана жилой застройки. Программы разрабатываются районными, городским исполнительным комитетами, местной администрацией района в городе по предложению заказчиков, эксплуатирующих жилфонд.-0-