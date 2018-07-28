Основные изменения закона о СМИ вступают в силу с 1 декабря

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", который направлен на совершенствование правоотношений в медиасфере, официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Основные изменения вступают в силу с 1 декабря. Расширен понятийный аппарат закона о СМИ - он дополняется терминами "сетевое издание", "владелец интернет-ресурса", "интернет-ресурс" и другими. Интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием. Его сотрудники будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ. При этом госрегистрация будет носить добровольный характер.

Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурсов. В числе обязанностей - идентификация пользователей. Кроме того, предлагается обязать владельцев интернет-ресурсов анализировать их содержание, не допускать размещения информации, распространение которой запрещено, ограничено, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения.

Расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь также идет об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей.

В законе предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года.

Кроме того, конкретизирован порядок учреждения, государственной регистрации и перерегистрации СМИ, уточнены основания для отказа в них.

Нормы обновленного закона нацелены на наиболее эффективное обеспечение информационной безопасности государства и реализацию прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.-0-