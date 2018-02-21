Основные приоритеты развития Беларуси соответствуют целям Повестки-2030 - Щеткина

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные приоритеты развития Беларуси - инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь и в целом повышение качества и уровня жизни населения - соответствуют целям Повестки-2030. Об этом заявила сегодня национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на сессии Регионального форума национальных координаторов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очевидно, что стартовые условия для выполнения ЦУР у всех государств разные. Но цели у всех стран общие - обеспечение развития и процветания в условиях необходимости сохранения планеты", - отметила Марианна Щеткина. Говоря о синхронизации курса развития республики с глобальными целями, она отметила соответствие многих приоритетов Беларуси с общемировыми. "Беларусь - индустриальная страна: 20% экономики формируется обрабатывающей промышленностью. Во многом это обусловило основные приоритеты развития, определенные в нашей стране на среднесрочный период. И они соответствуют целям Повестки-2030. Это инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь. А главная цель - повышение качества и уровня жизни населения", - сказала Марианна Щеткина.

Приоритеты реализуются через программные документы. А именно - разработаны Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года и Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. Сформирована национальная архитектура по достижению ЦУР. Ключевую роль в этом процессе играет Совет по устойчивому развитию под руководством национального координатора. В состав Совета входят заместители глав органов государственного управления, включая представителей регионов. За деятельностью по достижению каждой из 17 ЦУР закреплены ответственные члены Совета. Для систематизации работы по отдельным направлениям Повестки-2030 в составе Совета организованы секторальные группы. Для сбалансированного развития отдельно взятых территорий сформированы региональные группы. Кроме того, парламентская группа занимается оценкой последствий или регуляторного воздействия законов на процессы устойчивого развития. А конструктивное взаимодействие государства, гражданского общества, деловых кругов и международных организаций обеспечивает партнерская группа. За разработку национальных показателей и индикаторов и их имплементацию в государственные, отраслевые и региональные программы отвечает Национальный статистический комитет.

Когда Беларусь начала выстраивать свою комплексную работу по ЦУР, то пришла к выводу, что необходим обмен наработками и лучшими практиками с другими странами. Так появилась идея организовать диалог национальных координаторов для выработки подходов к решению глобальных проблем. Региональный форум национальных координаторов проходит в Минске 21-22 февраля. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Ключевые предложения и идеи, озвученные на мероприятии, будут отражены в резюме председателя на заключительной сессии конференции. Эти итоги предполагается представить на Региональном форуме по устойчивому развитию для региона ЕЭК ООН, который пройдет в Женеве 1-2 марта.-0-