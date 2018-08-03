Особые условия оплаты труда установлены преподавателям-иностранцам для улучшения качества переподготовки в вузах

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены особые условия оплаты труда ведущим в своей сфере деятельности иностранным специалистам, которые привлекаются для участия в переподготовке и повышении квалификации специалистов в вузах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Совета Министров от 28 июля 2018 года №568.

Документ вносит изменения в постановление Совмина от 10 мая 2013 года №362 "О некоторых вопросах привлечения иностранных специалистов к реализации образовательных программ высшего образования". В частности, устанавливаются особые условия оплаты труда ведущим в своей сфере деятельности иностранным специалистам, которые привлекаются для участия в переподготовке и повышении квалификации специалистов с высшим образованием в отечественных учреждениях высшего образования, дополнительного образования взрослых, в том числе в Академии управления при Президенте. Аналогичные условия оплаты труда уже действуют в отношении иностранных специалистов, привлекаемых для обучения студентов и магистрантов в белорусских вузах.

Ставка почасовой оплаты труда таким специалистам устанавливается в размере до 300% (включительно) тарифной ставки первого разряда (сейчас она Br34).

"Эта мера позволит повысить заинтересованность ведущих иностранных специалистов и ученых в участии в образовательном процессе учреждений образования Беларуси и улучшить качество переподготовки, повышения квалификации руководящих работников и специалистов, в том числе за счет освоения ими инновационных методов, технологий для профессиональной деятельности", - отметили в Совмине.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-