Останки 765 погибших в годы ВОВ обнаружены с начала года в Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки 765 погибших в годы Великой Отечественной войны извлечены и переданы для перезахоронения с начала 2018 года на территории Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления по увековечиванию памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Воронович отметил, что поисковые работы проводятся 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном. "В план проведения полевых поисковых работ на 2018 год включены 79 объектов. В настоящее время работы уже проведены на 17 поисковых объектах, отработаны 14 плановых и три дополнительных объекта. Во время работ извлечены и переданы для последующего перезахоронения останки 765 погибших: 59 военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, 644 жертв войн, 62 военнослужащих периода Первой мировой войны. На данный момент установлено 9 имен", - сказал он.

"В мае-июне 2018 года военнослужащие 52-го поискового батальона в деревне Маньковичи Поставского района извлекли останки 62 военнослужащих Русской императорской армии. В гильзах мы нашли записки. Сведения о двух рядовых и одном унтер-офицере были установлены", - добавил начальник управления.-0-