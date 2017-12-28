Освобожденные из ливийского плена белорусские медики рассказали подробности их вызволения

По словам операционной сестры Инны Бабуш, ситуация разрешилась в один день, причем сказочным образом. Женщина призналась, что они с супругом не знали, куда стучаться со своей проблемой. Она случайно зашла на сайт главы Чечни Рамзана Кадырова и подумала, не обратиться ли к нему. Несколько часов решала, что написать, но так ничего и не отправила. Но буквально в тот же вечер с супругами связался помощник Рамзана Кадырова.

Супруги пока не готовы говорить о планах на будущее, им нужно прийти в себя. Врач-травматолог Сергей Здота признался, что предложения о работе уже поступают, что неудивительно, учитывая его опыт в работе с боевыми травмами.

Медики работали в Ливии по контракту с 2010 года. Они находились в городе Зинтане в 100 км от Триполи, где работали в частном медицинском центре. Медиков удерживали, чтобы заставить продлить контракт: отобрали паспорта, поместили под домашний арест. Супругам удалось отправить сигнал в МИД Беларуси при помощи средств связи.-0-