ОСВОД обеспечит безопасность на водоемах вблизи проведения мероприятий Дня Независимости

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маневренно-поисковые группы ОСВОД обеспечат безопасность на воде во время празднования Дня Независимости. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Алексей Иоффе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Подразделения МЧС будут переведены на усиленный вариант несения службы, также будет осуществлена передислокация сил и средств к местам проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости. Маневренно-поисковые группы ОСВОД обеспечат безопасность на акваториях водоемов вблизи мест проведения мероприятий", - сказал Алексей Иоффе.
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