Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
22 июля 2018, Вс
+23°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3272
USD 1.9984
RUB 3.1481
Главное
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Президент
В Беларуси для получения среднего специального образования планируется принять 39,3 тыс. человек
Общество
Бизнес отмечает прогресс в развитии диалога с властью
Экономика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад МЧС в Минске
Регионы
Рыженков: баскетбольный ЧМ среди девушек - первый шаг Минска к проведению более крупных турниров
Спорт
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан
14:13 Происшествия
ОСВОДу выделят Br200 тыс. для закупки четырех аэролодок
14:07 Общество
Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области
13:29 Регионы
В Витебске нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ и врезался в светофор
13:24 Происшествия
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 23 июля
13:01 Общество
Минское "Динамо" сыграет с "Ислочью" в матче футбольного чемпионата Беларуси
12:29 Спорт
Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля
12:13 Культура
В Лос-Анджелесе мужчина держал в заложниках в магазине несколько десятков человек
11:43 В мире
Нетрезвого водителя маршрутки задержали под Скиделем
11:21 Происшествия
Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь"
11:04 Спорт
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Запуск БКА. Как это было
11:00 Общество
В Брестской области завершается уборка озимого рапса
10:42 Регионы
Около трети месячной нормы осадков выпало в Брагине и Василевичах
10:19 Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме
09:38 Культура
Ливень в Гомеле подтопил улицы, дома, магазины
09:30 Регионы
Сингапур пережил самую крупную за всю историю кибератаку
00:48 В мире
Разработана технология мгновенной зарядки IPhone
00:37 Технологии
В Ростове умер следователь, поймавший маньяка Чикатило
00:24 В мире
Испанский велогонщик Фраиле выиграл 14-й этап "Тур де Франс"
00:12 Спорт
В багажнике иномарки обнаружили шедевр Малевича
23:59 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

ОСВОДу выделят Br200 тыс. для закупки четырех аэролодок

Общество 22.07.2018 | 14:07
Фото из архива
Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканскому государственно-общественному объединению "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОДу) будет выделено в третьем квартале 2018 года Br200 тыс. для закупки четырех аэролодок. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 20 июля 2018 года №555, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Br200 тыс. выделят из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Документ принят в соответствии с законом от 31 декабря 2017 года "О республиканском бюджете на 2018 год". Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-

﻿
Теги
ОСВОД, правительство, Совет Министров
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3272 BYN 2.322 BYN 2.334 BYN
USD
1.9984 BYN 1.995 BYN 1.998 BYN
RUB
3.1481 BYN 3.13 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсудили на совещании у Президента
Все видео

Фотоновости

Грюнвальдскую битву реконструировали на фестивале в Дудутках
Все фото

Инфографика

Экспорт продукции АПК Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5% и достиг $2,071 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием
Политика
Владимир Макей и Марис Кучинскис. Фото twitter-аккаунта премьер-министра Латвии Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Минск примет в октябре конференцию ОБСЕ по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху
Экономика
Михаил Русый Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
МАРТ: госрегулирование цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок производителей из ЕАЭС
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Происшествия
Фото из архива Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Николаевом белорусов
В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан
В Витебске нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ и врезался в светофор
Регионы
Фото из архива Около трети месячной нормы осадков выпало в Брагине и Василевичах
Первый экипаж-тысячник появился на жатве в Брестской области
В Брестской области завершается уборка озимого рапса
Спорт
Рыженков: баскетбольный ЧМ среди девушек - первый шаг Минска к проведению более крупных турниров
Минское "Динамо" сыграет с "Ислочью" в матче футбольного чемпионата Беларуси
Экипаж Сергея Вязовича на МАЗе занял второе место на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь"
Технологии
Фото из архива Разработана технология мгновенной зарядки IPhone
В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек
Белорусский офисный суперкомпьютер проходит испытания
Культура
Во время открытия фотовыставки ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме
Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля
РЕПОРТАЖ: "Наш Грюнвальд" - ожившая легенда
В мире
Фото из архива Сингапур пережил самую крупную за всю историю кибератаку
В Лос-Анджелесе мужчина держал в заложниках в магазине несколько десятков человек
В Ростове умер следователь, поймавший маньяка Чикатило
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
В багажнике иномарки обнаружили шедевр Малевича
Французские пожарные использовали вертолет для спасения мужчины от горного козла
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия