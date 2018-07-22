ОСВОДу выделят Br200 тыс. для закупки четырех аэролодок

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканскому государственно-общественному объединению "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОДу) будет выделено в третьем квартале 2018 года Br200 тыс. для закупки четырех аэролодок. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 20 июля 2018 года №555, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Br200 тыс. выделят из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Документ принят в соответствии с законом от 31 декабря 2017 года "О республиканском бюджете на 2018 год". Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-