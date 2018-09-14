От контроля до типовых заданий - Минздрав рассказал о подходах по обеспечению чистоты закупок

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Валерий Малашко в интервью журналистам рассказал о подходах Министерства здравоохранения по обеспечению прозрачности и чистоты при проведении государственных закупок, сообщает БЕЛТА.

В ответ на просьбу раскрыть подробности планов по созданию в Минздраве собственной службы безопасности министр сказал: "Мы не говорим о службе безопасности Минздрава, как это уже прошло на некоторых сайтах. На тех предприятиях, где высоки коррупционные риски, в том числе "Белмедтехника", "Белфармация", будет создана служба внутренней безопасности. Но это не просто милицейские какие-то функции, наблюдение за персоналом и так далее, а в первую очередь выстраивание прозрачной процедуры закупок".

По словам Валерия Малашко, в компетенцию подобных служб будут входить определение оптимальной цены приобретаемого товара на уровне не более средневзвешенной в ближайших странах, подбор экспертов, которые будут составлять техническое задание на проведение закупок. "Мы сегодня говорим о наработке типовых технических заданий. Какие-то эксклюзивные вещи, конечно, будут характерны для республиканских научно-практических центров. А в целом медпомощь у нас оказывается по уровням, и некоторые стандарты мы можем в этой части вводить, что позволит проводить процедуры достаточно быстро и не отвлекаться на мелкие детали", - рассказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что и заседание соответствующих комиссий должно проводиться публично с приглашением поставщиков. "С января заседание комиссий транслируется в интернете. Это тоже дает определенную прозрачность", - отметил министр.

Валерий Малашко также заявил, что есть поручение во взаимодействии с Министерством антимонопольного регулирования и торговли отработать механизм проведения прямых закупок того медицинского оборудования, которое производится предприятиями внутри страны. В настоящее время на этот счет нарабатывается нормативная база.

Кроме того, чтобы облегчить и ускорить процесс на местах, учреждениям дано право самостоятельно совершать большое количество закупок. Тем самым, по словам министра, от их обилия освобождается "Белмедтехника". "Порядка 14 тыс. процедур проводится в год. Это достаточно много, и вот за этим количеством, возможно, теряются некие важные вещи, которые мы сегодня должны актуализировать и, конечно же, учитывать в своей работе", - отметил он.-0-