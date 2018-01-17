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"От радости чуть сердце не выскочило!" 31-ю квартиру от "Евроопт" выиграла многодетная мама Ольга Гурская из Вилейки

Общество 17.01.2018 | 14:36
Выигрыш квартиры в престижном районе Минска стал для многодетной семьи Гурских настоящим волшебным подарком на старый Новый год!
Выигрыш квартиры в престижном районе Минска стал для многодетной семьи Гурских настоящим волшебным подарком на старый Новый год!

Сказочные зимние праздники подошли к концу… Но для покупателей "Евроопт" волшебство только начинается! Теперь каждый понедельник "Евроопт" разыгрывает в игре "Удача в придачу!" одну квартиру и три автомобиля. Это значит, что всего за 2018 год планируется разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных призов!

Игра "Удача в придачу!" продолжает исполнять заветные мечты покупателей и чудесным образом менять их жизнь к лучшему! И этот розыгрыш на старый Новый год стал действительно судьбоносным сразу для четырех белорусских семей! Квартира в Минске досталась многодетной семье Гурских из Вилейки. А модные и практичные внедорожники "Ниссан Жук" выиграли швея Жанна Павлова из Могилева, преподаватель Валерий Сухецкий из Гродно и кладовщица Татьяна Бондаренко из деревни Горошков Речицкого района. Согласитесь, отличные подарки получились на старый Новый год!

Можно только представить, что ощущали победители в понедельник, когда им сообщили о результатах розыгрыша, а с выигрышем поздравил известный белорусский певец Юзари, который разыграл суперпризы.

Известный белорусский певец Юзари разыграл суперпризы 51-го тура и поздравил победителей!
Известный белорусский певец Юзари разыграл суперпризы 51-го тура и поздравил победителей!

Впрочем, их первые эмоции можно увидеть! Сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились прямиком к этим счастливчикам, чтобы еще раз поздравить с невероятной победой. А уже через день, в среду, удачливые покупатели снова испытали целую бурю эмоций! Сегодня в столичном "Е-Сити" в торжественной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры!

Ключи от квартиры и автомобилей удачливым покупателям в столичном "Е-Сити" вручил директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько.
Ключи от квартиры и автомобилей удачливым покупателям в столичном "Е-Сити" вручил директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт" Василий Вилько.

"Когда узнала, что выиграла, - просто расплакалась от радости! Так волновалась, что думала, сердце выскочит! До сих пор не верю, что это правда, что это случилось со мной!" - в шоке от своей удачи Ольга Гурская из Вилейки. Еще бы! Ведь именно ей посчастливилось стать обладательницей 31-й квартиры в Минске от "Евроопт". В семье победителей трое детей - все девочки. Младшие пока с родителями, в трехкомнатной квартире. А старшая, Анастасия, вместе с мужем живет в съемном жилье, работает продавцом.

Ольга Гурская: "Когда узнала, что выиграла, - просто расплакалась от радости! Так волновалась, что думала, сердце выскочит! До сих пор не верю, что это правда, что это случилось со мной!"
Ольга Гурская: "Когда узнала, что выиграла, - просто расплакалась от радости! Так волновалась, что думала, сердце выскочит! До сих пор не верю, что это правда, что это случилось со мной!"

"Конечно, молодые мечтают о своей квартире! Может быть, как раз им и будет", - рассуждает победительница. "В Минске лучше перспективы, работу проще найти, чем у нас в Вилейке, - подключается к разговору муж удачливой покупательницы Сергей. - У нас в столице и родня живет, теперь будет повод встречаться почаще!"

Квартира от "Евроопт" находится в престижном районе Минска - по адресу улица Ильянская, дом 6. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. Жить в этом районе мечтают многие! И для победителей такой выигрыш - это отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему! Даже если никто из них не соберется переехать в столицу, то квартиру можно, например, сдавать и получать солидный доход каждый месяц! Учитывая, что Ольга в настоящее время находится без работы, и семью обеспечивает только Сергей, который трудится газоэлектросварщиком, думается, такой вариант тоже может оказаться для супругов весьма актуальным.

Квартира от "Евроопт" расположена в престижном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!
Квартира от "Евроопт" расположена в престижном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!

Невероятная удача - и все благодаря обычным покупкам, которые эта семья совершила прямо накануне розыгрыша! "Ничего особенного мы в этом туре не покупали, помню, уже в воскресенье, когда были в магазине, взяли "товар удачи" - кетчуп. Вот он нам, наверное, победу и принес!" - предполагает Ольга Гурская. "Мы только в "Евроопт" за всеми покупками и ходим, - добавляет Сергей и желает всем покупателям: - Играйте и выигрывайте!"

А новенькие внедорожники "Ниссан Жук" с фирменной наклейкой игры "Удача в придачу!" уже вовсю колесят по белорусским дорогам. Сразу же после награждения их новые владельцы смогли уехать на них к себе домой! Кстати, это уже 132-й, 133-й и 134-й автомобили, которые стали принадлежать участникам игры "Удача в придачу!".

Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Жук", уже вовсю колесят на них по белорусским дорогам!
Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Жук", уже вовсю колесят на них по белорусским дорогам!

Ключи от "Ниссан Жук" оригинального фиолетового цвета вручены Жанне Павловой из Могилева, которая трудится швеей на обувной фабрике "Шаговита".

Швея Жанна Павлова из Могилева: "Думала, что чудес не бывает, а оказалось, что они случаются!"
Швея Жанна Павлова из Могилева: "Думала, что чудес не бывает, а оказалось, что они случаются!"

"До сих пор не верится, что это действительно правда! Все кажется, что это шутка какая-то! Думала, что чудес не бывает, а оказалось, что они случаются! В конце месяца у мужа день рождения и у дочки тоже, так что я хороший подарок им сделала! - смеется победительница. - Брала какую-то мелочь, шоколадку, вроде бы, бульон куриный, то есть больших покупок не было. И такой красивый автомобиль выиграла! Теперь у нас другой вопрос: кто водить будет? Прав-то ни у кого нет! Но главное, что автомобиль есть, а уже с этим разберемся!"

Красный "Ниссан Жук" отныне будет радовать Валерия Сухецкого из Гродно, старшего преподавателя на факультете физической культуры в университете имени Янки Купалы.

Преподаватель Валерий Сухецкий из Гродно: "Буду теперь возить жену на новеньком внедорожнике!"
Преподаватель Валерий Сухецкий из Гродно: "Буду теперь возить жену на новеньком внедорожнике!"

"Кто бы мог подумать, что так повезет! Играем с самого начала, всегда, когда заходим в "Евроопт", берем на 10 рублей минимум и "товар удачи". В первый раз выиграли денежный сертификат, как раз в этом туре его и отоваривали. В качестве "товара удачи" взял, по-моему, приправу. И выиграли по-крупному! Буду теперь возить жену на новеньком внедорожнике! В понедельник у нее как раз был день рождения, так что подарок получился отличный!" - улыбается этот счастливчик.

"Когда узнали, что выиграли, бросились сразу пересматривать розыгрыш, послушали песенку Юзари с "Евровидения", который нам машину вытянул… Однозначно, это теперь будет наш любимый певец! - смеется Валерий Сухецкий. - И всем желаю, даже если есть сомнения, участвовать в игре и верить в удачу! Потому что она всегда будет в придачу!"

А белоснежный "Ниссан Жук" отправился в деревню Горошков, где проживает его новая хозяйка - Татьяна Бондаренко, которая работает кладовщиком в филиале "Советская Белоруссия" Речицкого комбината хлебопродуктов.

Кладовщик Татьяна Бондаренко из деревни Горошков: "Пакет гречки мне принес такую удачу! Так что играйте и надейтесь. Это все правда!"
Кладовщик Татьяна Бондаренко из деревни Горошков: "Пакет гречки мне принес такую удачу! Так что играйте и надейтесь. Это все правда!"

"Иду с работы, и тут сын звонит: "Мама, я розыгрыш смотрю, ты же на "Евроопт" зарегистрирована? Наверное, сейчас тебе будут звонить!" Захожу, включаю телевизор - и вижу свою фамилию на экране! - вспоминает, как все было, победительница. - В пятницу заехали в наш небольшой "Евроопт", как раз гречки у меня дома не было, вот и купила заодно с другими товарами. И это же надо, пакет гречки мне принес такую удачу!"

"Вы знаете, у моего мужа кличка жук, и выиграли мы "Ниссан Жук", так что сейчас все в деревне смеются, что к жукам приедет новый жук! - хохочет Татьяна Бондаренко. - Пока не знаем, кто именно из нас будет ездить на этой машине. Вроде бы у всех есть, и у сына, и у дочки, но, конечно, не новые. Может быть, сама решусь? И всем могу сказать - играйте! У нас сразу были маленькие призы, на 10 рублей, на 5 рублей. А теперь вон какой большой! Кто знает, может, дальше будет еще больше? Поэтому надо играть и надеяться. Это все правда!"

Итак, все суперпризы 51-го тура сегодня нашли своих обладателей! И еще четыре белорусских семьи пополнили число везунчиков, которым их повседневные покупки принесли просто невероятную удачу и помогли поверить в доброе чудо и волшебство!

Тем не менее, после двух лет открытых розыгрышей и публикаций историй победителей до сих пор встречаются участники игры, которые не верят в честность "Удачи в придачу!". "Евроопт" прислушивается к мнению своих покупателей в социальных сетях и приглашает всех участников игры принять участие в розыгрышах автомобиля в прямом эфире, которые проходят в "Е-Сити на Денисовской, где можно лично проверить все: от шариков и лототронов до общения с победителем.

Надо сказать, что один из недоверчивых участников игры уже принял участие в 51-м розыгрыше. Начальник отдела пожарной безопасности частной столичной компании "Сфера технологий безопасности" Руслан Давидовский собственноручно разыграл фиолетовый "Ниссан Жук" - и после этого изменил свое мнение!

Руслан Давидовский скептически относился ко всем играм, пока лично не разыграл один из автомобилей 51-го тура! "Насчет <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удачи в придачу!"</a></noindex> свое мнение изменил – все по-честному!"
Руслан Давидовский скептически относился ко всем играм, пока лично не разыграл один из автомобилей 51-го тура! "Насчет "Удачи в придачу!" свое мнение изменил – все по-честному!"

"К любой игре сначала скептически относишься. Но сегодня, признаюсь, насчет "Удачи в придачу!" свое мнение изменил. Шарики понравились, правильные! С такими сложно что-то придумать, чтобы сыграть нечестно, - поделился своими мыслями после розыгрыша Руслан Давидовский. - Приятно, когда своей рукой вытаскиваешь для кого-то автомобиль. Тем более что я сам приверженец марки "Ниссан". Это достойный приз! Может быть, и мне когда-нибудь повезет выиграть машину или квартиру? Я ведь тоже товары в "Евроопт" покупаю!"

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно связаться с представителем компании в официальных группах "Евроопт" в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, "Одноклассники" или Instagram и предложить свою кандидатуру. Госпожа Удача непредсказуема! А вдруг вам повезет своими же руками вытащить суперприз лично для себя?!

Очередной розыгрыш состоится в "Е-Сити" уже в этот понедельник, 22 января! На кону квартира в Минске - на уже знакомой улице Ильянская, в доме 10. И три автомобиля - теперь марки "Хендэ Крета"! А также своих обладателей найдут 50 крупных сумм по 1000 рублей каждая. И еще 50 000 денежных призов!

Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре <noindex><a href="http://igra.evroopt.by/game/" target="_blank" rel="nofollow">"Удача в придачу!"</a></noindex> разыгрывает одну квартиру и три автомобиля!
Теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает одну квартиру и три автомобиля!

В розыгрыше ценных призов 52-го тура участвуют игровые коды, полученные с 15 по 21 января включительно. Как и прежде, игровой код начисляется за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 22 января!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 22 января!

Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! И не забудьте, следующая встреча с фортуной - уже в понедельник!

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