От разведки до воинской дисциплины - обнародованы итоги проверки Вооруженных Сил Беларуси

31 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Несмотря на сложность задач, которые ставились перед Вооруженными Силами Беларуси в ходе прошедшей с февраля по апрель текущего года проверки, ни одна из них не была провалена, и белорусская армия в целом справилась со всем спектром вопросов. Об этом сегодня рассказал журналистам по итогам совещания у главы государства государственный секретарь Совета Безопасности Станислав Зась.

"Проверка была масштабная и внезапная, затронула тысячи военнослужащих, сотни единиц техники. Проверялись именно те вопросы, которые требуют особого внимания в современных условиях. Многие из этих вопросов проверялись впервые. То есть проверка не была простой ни для Вооруженных Сил, ни для тех людей, которые на ней работали. Состоялся разбор результатов всей этой работы. Получился достаточно принципиальный и даже жесткий разговор. Потому что есть недостатки. Они в основном субъективного характера", - сказал госсекретарь.

Силы немедленного реагирования

Станислав Зась рассказал о проверке нового компонента в белорусской армии - сил немедленного реагирования. Проверялась боевая готовность их дежурных подразделений. "Это подразделения, которые имеют высокий уровень готовности, - пояснил госсекретарь. - И они обязаны даже не через часы, а минуты после сигнала выйти на боевой технике со всем вооружением для решения любых боевых задач".

Данные подразделения были проверены по полному циклу на незнакомой местности и в условиях работы по реальным объектам. С задачами справились.

Разведка

Особое внимание обращалось на систему боевого дежурства по разведке, уровень подготовки специалистов и качество "продукта", которое получается в итоге дежурства, его дальнейшее использование.

Противовоздушная оборона

Во время проверки также было уделено большое внимание боевому дежурству по ПВО. "Наше воздушное пространство должно быть надежно прикрыто в любой обстановке. Поэтому в каждую проверку Вооруженных Сил мы включаем вопросы проверки ПВО. Всего было использовано 14 контрольных целей, которые запускались с разных направлений на разных высотах, как правило, низких, внезапно для системы ПВО. Ни одна из этих контрольных целей не осталась без воздействия. В целом система работает и справилась с задачами. Да, есть недостатки и недоработки в отдельных подразделениях, и сегодня шел об этом разговор", - отметил Станислав Зась.

Отмобилизование и медицина

Еще один вопрос, который был подвергнут проверке, - система отмобилизования Вооруженных Сил. Она проверялась путем формирования механизированной бригады. Практически с нуля было сформировано соединение, призваны из запаса около 2 тыс. человек, проведен весь цикл формирования бригады и ее боевого слаживания. В последующем с целью проверки были проведены различные учения.

По словам госсекретаря, новым элементом проверки явилось то, что впервые был развернут медицинский отряд, оценена система медицинского обеспечения в боевых условиях. "Есть проблема, конечно. По всей видимости, назрела необходимость пересматривать эту систему. Президент сегодня об этом четко сказал. Надо уходить еще от советских подходов и ориентироваться на то, что у нас реально есть - мы имеем густую развитую сеть поликлиник и больниц. И опираться надо на это, а не развертывать где-то дополнительно госпитали", - сказал Станислав Зась.

Воинская дисциплина

На совещании обсуждался также вопрос воинской дисциплины в армии. По данной теме свои оценки высказали генпрокурор, председатель Следственного комитета. В целом было отмечено, что преступность в Вооруженных Силах снижается по всем направлениям. Вместе с тем отмечается всплеск в 2017 году выявленных неуставных взаимоотношений и связанных с этим правонарушений.

"Это больше результаты работы правоохранительных органов, которые, конечно, активизировались по поручению главы государства и выворачивали все наизнанку в Вооруженных Силах. Да и самого Министерства обороны по всей вертикали. Эта работа будет продолжаться. Конечно, неуставные отношения в армии есть, они присутствуют. И говорить, что мы сейчас уже все сделали для того, чтобы их не было, не приходится. Это работа не одного дня и даже не одного года. Надо над этим работать системно и комплексно. И такая работа будет продолжена", - заявил госсекретарь.-0-