17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделения химиотерапии планируется открыть во всех крупных районных центрах Беларуси, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Пиневича, одним из важнейших достижений онкологической службы можно считать доступность такой помощи в регионах. Онкодиспансеры хорошо оснащены, стандартное лечение проводится на качественном уровне. Еще больше повысить доступность онкологической помощи пациентам в регионах позволит открытие в крупных районных центрах, где нет онкодиспансеров, отделений химиотерапии. И для этого будут предприниматься серьезные усилия.

Первоочередной задачей тем не менее должно стать раннее выявление рака, подчеркнул первый замминистра. На это ориентируют в том числе межрайонные онкологические диспансеры, которые будут выполнять функции ресурсных центров по скринингу.

По словам директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Олега Суконко, в перспективе в онкологических учреждениях планируется вводить дополнительные ставки специалистов, которые будут заниматься скринингом рака. Это поможет повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранней стадии.

Дмитрий Пиневич добавил, что в Беларуси от стандартных схем переходят к персонифицированному лечению, которое подходит каждому отдельному человеку.

В Минске 17-18 мая проходит Евразийская конференция по скринингу онкологических заболеваний с участием ведущих специалистов из Беларуси, стран СНГ, а также США и Европы. Обсуждаются эпидемиология злокачественных новообразований, вопросы организации эффективных программ скрининга, международные руководства по скринингу. Мероприятие проводится в продолжение договоренности, достигнутой РНПЦ онкологии и Национальным институтом рака США в 2016 году. Беларусь выбрана Национальным институтом рака США как площадка для всей последующей активности на просторах СНГ.

Организаторами конференции выступают РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, Национальный институт рака США, Центр эпидемиологии и профилактики рака в Пьемонте, Белорусское общество онкологов.-0-