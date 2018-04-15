Открытая лекция по технологии блокчейн пройдет в НАН 23 апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая лекция по технологии блокчейн пройдет в Национальной академии наук Беларуси 23 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

По приглашению НАН Беларуси и кафедры экономической информатики экономического факультета БГУ в Минск приезжают авторы книги "Блокчейн: как это работает и что ждет нас завтра" - профессор, доктор экономических наук, действительный член Российской академии естественных наук, президент Центра защиты вкладчиков и инвесторов Артем Генкин и доктор экономических наук, доцент кафедры государственного управления и права МГИМО Алексей Михеев.

Они выступят с публичной лекцией "Эра блокчейна: как это будет" и "Перспективы применения блокчейн-технологий в сфере образования", во время которой помогут разобраться в технологии блокчейн, узнать, как цифровизация трансформирует деньги, общество и государство, получить идеи, найти новые возможности для развития, ознакомиться с майнингом, криптоиндустрией.

Вход бесплатный по онлайн-регистрации на сайте НАН. Открытая лекция состоится в 16.00 по адресу: Минск, ул.Академическая, 1.-0-