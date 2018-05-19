Отношения между Беларусью и Великобританией развиваются в позитивном ключе - Гибб

19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отношения между Беларусью и Великобританией развиваются в позитивном ключе. Такое мнение высказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Наши отношения развиваются позитивно. Думаю, это хорошо, это честные отношения. Нам очень приятно, что государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан посетил Беларусь в сентябре 2017 года. Это историческое событие. Затем в конце марта последовал визит в Лондон министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Это признак того, что мы продолжим развивать наши отношения. Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы обменяемся визитами на более серьезном уровне", - сказала Фионна Гибб.

Дипломат отметила, что в Беларуси она уже более двух лет, у нее сложилось положительное впечатление о стране. "Уверена, в первую очередь страну определяют люди. У вас очень талантливое, энергичное и творческое молодое поколение программистов, инженеров, лингвистов. Я была поражена уровнем знания английского языка у некоторых студентов, с которыми общалась", - добавила посол.

Также Фионна Гибб отметила красоту белорусской природы. "Буквально недавно я проехала 120 км на велосипеде по Гродненской и Брестской областям, была в Беловежской пуще. Также посетила Миорский район, Березинский заповедник. Природа у вас очень красивая. Но я еще не была на Браславских озерах. Планирую съездить туда летом", - отметила британский дипломат.-0-