23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отправка парома из Пинска в Житковичский район откладывается из-за ледяной обстановки на Припяти, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор республиканского унитарного эксплуатационно-строительного предприятия "Днепро-Бугский водный путь" Николай Котецкий.

Планировалось, что изготовленная пинскими судостроителями паромная переправа отправится в путь 23 марта. "Мы не будем сейчас отправлять. Ждем, до особого распоряжения Минтранса. Все зависит от ледовых полей на Припяти, которые находятся выше понтонного моста. Беда в том, что нижний лед не двигается, река пока в промоинах, но все стоит - и в Мозыре, и в Петрикове, и ближе в Дорошевичах, и возле самого аварийного моста тоже все забито торосами. Сложно спрогнозировать ситуацию. Мы все время в напряжении: люди, экипажи - все. Как только верхний лед двинется, мы тоже будем двигаться. Нам трое суток идти туда", - сказал Николай Котецкий.

Как сообщалось, паромная переправа, которая свяжет два берега Припяти вместо понтонного моста в Житковичском районе, изготовлена на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе и прошла успешные испытания. Паром спроектирован ОАО "Белсудопроект" по заказу РУП "Гомельавтодор". Несамоходное судно переоборудовано из баржи речного порта Пинск, которая раньше служила для перевозки грузов. Расчетная грузоподъемность парома - 1 тыс. т. За один рейс он способен переправить до 50 пассажиров, а также 5 фур и 20-25 легковых автомобилей. К месту назначения его отбуксирует теплоход под управлением опытной команды судоводителей.

"Паромная переправа способна работать в условиях ледохода, а также паводка, когда пойма и подъезды к береговым линиям подтоплены, и длины понтонного моста будет недостаточно для того, чтобы обеспечить связь двух берегов. Переправа решает вопрос переброски в этот регион грузового транспорта, поскольку понтонный мост имеет ряд ограничений. Кроме того, здесь обеспечена безопасность пассажиров и транспорта. То есть это стабильная и безопасная переправа, которая обеспечит связь между регионами", - отметил генеральный директор предприятия "Днепро-Бугский водный путь".-0-