26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отряд почетного караула Китая примет участие в параде войск в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые в парадном строю в ознаменование Дня Независимости Беларуси пройдут воины Народно-освободительной армии Китая. Парадный расчет будет представлен отрядом почетного караула. В его составе лучшие представители Вооруженных сил Китая", - сказал Владимир Макаров.

Китайские военнослужащие уже прибыли в Минск и приступили к тренировкам вместе с белорусскими и российскими военнослужащими.

"3 сентября 2015 года в Китае широко отметили 70-летие Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Тогда в параде войск в Пекине впервые участвовала наша рота почетного караула в составе знаменной группы с государственным флагом Беларуси, командной группы и пешей коробки", - добавил пресс-секретарь.-0-