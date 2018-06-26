26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отряд почетного караула Китая примет участие в параде войск в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Впервые в парадном строю в ознаменование Дня Независимости Беларуси пройдут воины Народно-освободительной армии Китая. Парадный расчет будет представлен отрядом почетного караула. В его составе лучшие представители Вооруженных сил Китая", - сказал Владимир Макаров.
Китайские военнослужащие уже прибыли в Минск и приступили к тренировкам вместе с белорусскими и российскими военнослужащими.
"3 сентября 2015 года в Китае широко отметили 70-летие Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Тогда в параде войск в Пекине впервые участвовала наша рота почетного караула в составе знаменной группы с государственным флагом Беларуси, командной группы и пешей коробки", - добавил пресс-секретарь.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3285 BYN
|2.323 BYN
|2.329 BYN
|USD
|1.9947 BYN
|1.993 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1752 BYN
|3.163 BYN
|3.175 BYN